Lorcher Löwenmarkt

Galerie (10 Bilder)

Fotos: msi

„Das schlimmste waren die Wetterbefürchtungen“, gestand Daniel Treuer vom Radfahrer-​Verein, der in den Tagen vor dem Löwenmarkt täglich den Blick in die Wettervorhersage wagte. Doch er und all die anderen Ehrenamtlichen der Vereine konnten aufatmen.

Freitag und Samstag strahlte die Sonne über der Lorcher Innenstadt. Und sogar am Sonntag störten nur einige Wolken und nicht die befürchteten Regenmassen das Lorcher Stadtfest, das in diesem Jahr schon zum. Mal stattfand.Anders als gewohnt waren, aufgrund der vielen Muttertagsmärkte in der Umgebung, ein paar Stände weniger vor Ort. Auch auf die Bühne vor dem Bürgerhaus musste in diesem Jahr verzichtet werden. Derzeit ist der Platz noch eine Baustelle. Der Biergartenromantik unter den alten Bäumen des ehemaligen Adlergartens, die mit bunten Lichterketten geschmückt waren, tat dies jedoch keinen Abbruch.

