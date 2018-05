Ostalb | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

Pferdesegnung in Weilerstoffel

Fotos: Gerhard Nesper

Zu seiner alljährlich stattfindenden Pferdesegnung hatte der Reit– und Fahrverein Waldstetten/​Weilerstoffel am Sonntag alle Pferdefreunde und pferdebegeisterten Bürgerinnen und Bürger zur Patriziuskapelle in Weilerstoffel eingeladen.

EtwaPferde und Ponys mit ihren Reiterinnen und Reiter aus der näheren Umgebung waren der Einladung gefolgt und füllten den Platz vor der Kapelle aus. Auch einige Hundebesitzer hatten ihre vierbeinigen Freunde mitgebracht, um diese segnen zu lassen. Die Andacht begann Diakon Michael Weiss mit einer Gedenkminute für den am Mittwoch verstorbenen Reiterkameraden Josef Wiedmann aus Waldstetten, der Jahr für Jahr mit seinen Pferden an der Segnung teilgenommen hatte. Was der Diakon in seiner Predigt den Menschen mit auf den Weg gab, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

