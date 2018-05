Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 13. Mai 2018 Sonntag, 13. Mai 2018

Roboter in der Gmünder EULE

Der vierte Regionalentscheid der diesjährigen „World Robot Olympiad“ (WRO) fand am vergangenen Samstag in der Wissenswerkstatt EULE in Schwäb. Gmünd statt.

InsgesamtTeams mitSchülerinnen und Schüler sowieCoaches hatten sich zum Regionalentscheid angemeldet. Aus dem Gmünder Raum waren zwei Teams vom Parler-​Gymnasium, eins vom Hans-​Baldung-​Gymnasium, zwei von der Gewerblichen Schule, drei vom Rosenstein-​Gymnasium Heubach und zwei Privat-​Teams angetreten. Auch von Oberkochen, Bad Friedrichshall, Weil im Schönbuch, Wiesloch, Giengen, Winnenden und Mühlacker waren Teams angereist. In Zweier– oder Dreier-​Teams arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Coach zusammen und mussten mit diesem einen Roboter herstellen, der auf einemQuadratmeter großen Parcours verschiedene Aufgaben zu erfüllen hatte. Wer den Wettbewerb gewann und was für Aufgaben die Teams gestellt bekamen, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

