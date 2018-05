Sport | Montag, 14. Mai 2018 Montag, 14. Mai 2018

1 . FC Heidenheim: Sanwald beginnt nach dem Klassenerhalt gleich wieder mit der Arbeit

Am Ende ist es noch einmal gut gegangen. Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim wird auch ein fünftes Jahr in der zweithöchsten Spielklasse mit dabei sein. Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald kündigte bereits in der Mixed-​Zone nach dem letzten Saisonspiel gegen Fürth an, am Montag mit der Arbeit zur neuen Saison zu beginnen.

„Heute darf gefeiert werden, das sollen die Jungs auch machen. Aber ab morgen beginnt für mich die Arbeit. Wir müssen aus dieser Saison die richtigen Schlüsse ziehen“, sagte Sanwald. Zwei Wochen werde er nun akribisch arbeiten, ehe auch er dann für zwei Wochen in den Urlaub verschwindet. Der Macher des Heidenheimer Erfolgs möchte sein Gebilde nicht noch einmal ins Wanken gebracht wissen. Schließlich war er maßgeblich daran beteiligt, den. FC Heidenheim von der Landes– in die. Liga zu bringen. Drei relativ erfolgreiche Spielzeiten hat der FCH in der. Liga verlebt, der Abstiegskampf war nie wirklich ein Thema. Immer schaffte es die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, frühzeitig die Klasse zu halten, es konnte schon während der Runde an der neuen gearbeitet werden. Das vierte Jahr wäre nun fast zum verflixten für den FCH geworden. Ein Fehlstart nach Maß, das Abrutschen bis zeitweise auf den. Tabellenplatz, immer wieder Niederlagenserien in der Saison – der FCH ist mit einem dunkelblauen Auge aus dieser Saison herausgekommen und hat nach demgegen die SpVgg Greuther Fürth den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag klargemacht, mitPunkten. So wenig wie noch nie im Fußball-​Unterhaus.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 63 Sekunden.

