Festnahme wegen Verdacht auf sexuellen Missbrauch von drei Jungen

Ein 44 -​jähriger Mann aus einer östlichen Kreisgemeinde hat sich im vergangen Jahr bei der Polizei selbst angezeigt, Besitzer von Bildern mit kinderpornografischem Inhalt zu sein. Die Ermittlungen ergaben, dass noch einiges mehr dazu kommen könnte.

Aus den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, den umfangreichen Auswertungen von Datenträgern und einem Hinweis aus der Bevölkerung ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte selbst sexuelle Handlungen an minderjährigen Jungen vorgenommen hat. Derzeit bezieht sich der Verdacht auf sexuelle Übergriffe gegenüber drei Jungen, die zur Tatzeit jeweils zwischen sechs und zwölf Jahre alt waren. Die Ermittlungen reichen bis in das Jahrzurück. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat beim Ermittlungsrichter einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

