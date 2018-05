Schwäbisch Gmünd | Montag, 14. Mai 2018 Montag, 14. Mai 2018

Löwenbrunnen: Brunnenfest am 1 . Juli

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Der Trog des Löwenbrunnens ist neu ausgemauert, aber noch bleibt einiges zu tun. Nächste Woche beginnt Restaurator Karl Fiedler mit dem Ausbessern und Neufassen der Bemalung. Und noch besteht die Chance, sich am Brunnen gegen Spende zu verewigen.

95

000

50

000

30

000

25

1

17

. „Auf der Zielgeraden“ befindet sich die Bürgerstiftung mit ihrer Aktion, sagt Erster Bürgermeister Joachim Bläse. Die Gesamtkosten der Restaurierung des Löwenbrunnens vor dem Münsterchor belaufen sich aufEuro, an Spenden gingen bislang fastEuro ein, die Denkmalpflege beteiligt sich mitEuro. „Eine Erfolgsgeschichte“, meint der Bürgermeister, „ich habe nicht gedacht, dass wir soviel hinkriegen“. Aber es geht noch was für Spender. Und zwar bis zum Freitag,. Mai. Dann wird die Aktion abgeschlossen. Als nächstes, wenn alles fertig ist, steigt ein Brunnenfest zum Dank an die Spender: Es findet statt am Sonntag,. Juli, abUhr.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 36 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!