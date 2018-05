Ostalb | Montag, 14. Mai 2018 Montag, 14. Mai 2018

Ortsumgehung Mögglingen: Einweihung voraussichtlich April 2019

Auch dank der guten Witterung kommen die Arbeiten für die B-​ 29 -​Ortsumgehung Mögglingen im Eiltempo voran. Nahezu täglich verändert die riesige Baustelle ihr Erscheinungsbild.

Eine gute Nachricht, nicht nur für die staugestressten Autofahrer zwischen Schwäbisch Gmünd und Aalen, sondern vor allem natürlich für die verkehrsgeplagten Menschen in Mögglingen: Das Regierungspräsidium bestätigt, dass die Bauarbeiten ein Jahr vor der anvisierten Fertigstellung voll im Zeitplan liegen. Als Einweihungsmonat kann schon mal der April angekreuzt werden. Denn rechtzeitig zur Remstal-​Gartenschau, die am. Maibeginnt, soll das Mögglinger Jahrhundertprojekt für den Verkehr freigeben sein. Näheres zum aktuellen Stand der Bauarbeiten am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

