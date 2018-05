Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Mai 2018 Dienstag, 15. Mai 2018

Frauenforum: Frauen in die Kommunalpolitik

Foto: esc

Im Vorfeld der Kommunalwahlen, die im Frühjahr 2019 stattfinden werden, will auch das Gmünder Frauenforum Frauen motivieren, aktiv Politik in den Rathäusern mitzugestalten. Gastrednerin war Sarah Holczer von der Initiative FRIDA im Landkreis Böblingen, die von ihren Erfahrungen berichtete.

Es waren nicht alle Stühle besetzt, aber viele. Das Thema „Frauen in die Kommunalpolitik“ ist wichtig. Auch aus diesem Grund hat sich in Gmünd eine Initiative gebildet, die sich genau dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben hat. Um mehr über die Arbeit und die Bedingungen der politischen Arbeit von Frauen in kommunalen Parlamenten zu erfahren, haben die Organisatorinnen des Abends auch die Gmünder Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eingeladen. Als Gastrednerin erläuterte Sarah Holczer, wie die Initiative im Landkreis Böblingen entstanden ist, und was die Frauen unternehmen, um andere Frauen zu motivieren, sich in ein politisches Amt wählen zu lassen. Warum es wichtig ist, dass mehr Frauen sich für den Schritt, sich wählen zu lassen, entscheiden, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 40 Sekunden.

