LG Staufen: Maren Seidl in bestechender Form

Zeitgleich zu den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Gmünd sind einige Leichtathleten der LG Staufen beim Sportfest an Himmelfahrt in Bönnigheim gestartet. Souverän trotzten die Rot-​Weißen dabei den schwierigen Wind– und Wetterverhältnissen.

Einer der jüngsten Starter war Lukas Bader. In der Mholte er sich jeweils den Sieg über dieMeter Hürden sowie über die-​Meter-​Distanz. Dabei überzeugte er in beiden Disziplinen mit starken Leistungen, neuen Bestzeiten und sicherte sich zudem die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften der Uin Bochum/​Wattenscheid. Außerdem stellte sich Bader der Konkurrenz im Weitsprung der männlichen Jugend U. Dort blieb er nur knapp unter seiner Bestleistung und landete am Ende auf Rang drei.Ebenfalls in der Ustartete Julian Abele. ÜberMeter wurde er in der Gesamtwertung dieser Altersklasse Zehnter. Einen Rang besser platzierte er sich über die doppelte Distanz, dabei stellte er eine neue Bestleistung auf. Direkt vor ihm landete sein Vereinskamerad Tobias Schroth ebenfalls mit neuer Bestleistung auf Rang acht. Zudem zeigte er über dieMeter Hürden einen guten Einstieg und wurde Dritter. Im Kugelstoßen dominierte Eric Maihöfer die Konkurrenz, obwohl er nicht gut in den Wettkampf gestartet war. Im fünften Durchgang kam er aufMeter und blieb dabei nur knapp unter seiner Bestweite.Warum Moritz Kindel nicht das volle Leistungspensum überMeter abrufen konnte und welche weiteren neuen Bestleistungen erzielt werden konnten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Mai.

