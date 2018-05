Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 15. Mai 2018 Dienstag, 15. Mai 2018

Remsbahn: Zieht sich die Bahn AG aus dem Gmünder Bahnhof zurück?

Foto: hs

Eine wichtiges Serviceangebot der Bahn AG in Gmünd könnte schon in einem Jahr nicht mehr existieren. Hinweise haben sich verdichtet, wonach das DB-​Reisezentrum im Bahnhof in Folge der Übernahme des schienengebundenen Personen-​Regionalverkehrs durch die Verkehrsgesellschaft Go-​Ahead 2019 geschlossen werden soll.

Auf der Remsbahn werden seitens der deutschen Bahn AG ab Mittenur noch die IC-​Fernzüge unterwegs sein. Fraglich ist deshalb, ob sich dann das DB-​Reisezentrum für Ticketverkauf und Kundenberatung noch rechnet. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse hat sich eingeschaltet. Er könnte sich eine Kooperation von Bahn AG und Go-​Ahead in einem gemeinsamen Service-​, Verkaufs– und Reisezentrum gut vorstellen. Die Bahn AG will im September entscheiden, wie es im Gmünder Bahnhof weitergeht. Näheres zu den Hintergründen und laufenden Verhandlungen am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

