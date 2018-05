Kultur | Mittwoch, 16. Mai 2018 Mittwoch, 16. Mai 2018

Ein Jahr Kulturbetrieb Zappa

Kulturzentrum? Partylocation? Eine süße Frucht aus dem Humus von Musik, Kunst, Lyrik, Technik und Sozialengagement? Trifft alles zu auf das „Zappa“, das neuerdings auch über einen Sandstrand mit Liegestühlen und Bar-​Hütte verfügt.

Fehlen nur Palmen auf den Westseite des von der VGW gemanagten Gründerzentrums. Das Rauschen der Rems wird von der Stuttgarter Straße übertönt, doch aus dem Lärmschutz wird bald eine Kunstmauer für Sprayer. Solche mit einem „Level, das man nicht überall findet“, sagt Christoforo Marrazzo, der Zappa-„Booker“ (deutsch: Kurator), der alle kennt und es „auf dem Land“ interessanter findet, weil sich im Souterrain der einstigen Mantelfabrik Zapp etwas entwickelt, was es in Stuttgart so nicht gibt.Am. Maifand die erste Veranstaltung im Zappa statt, jetzt stießen Christian Kaiser und seine Sandtogether-​Mitstreiter mit OB Richard Arnold und VGW-​Chef Celestino Piazza auf den ersten Geburtstag an – sie sind schließlich so etwas wie die Patenonkel, die die Entwicklung des Sprösslings mit viel Wohlwollen begleiten: „Ich halte viel von dem Verein“, sagt das Stadtoberhaupt, „er leistet einen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag. Mein Traum: Seid Vorbild für alle, solche Potenziale in der Stadt zu heben.“

