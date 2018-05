Sport | Mittwoch, 16. Mai 2018 Mittwoch, 16. Mai 2018

Normannia Gmünds C-​Junioren verwandeln gleich den ersten Matchball

Die C-​Junioren des 1 . FC Normannia haben ihren ersten Matchball verwandelt und sich bereits am drittletzten Spieltag vorzeitig zum Meister in der Fußball-​Bezirksstaffel Kocher/​Rems gekrönt.

Ein glanzloser, aber vollauf verdienter)-Heimerfolg gegen den Tabellenfünften SGM Juniorteam Sechta genügte der Mannschaft von Trainer Patrick Krätschmer, um die Meistersause einzuläuten. Das erste große Ziel der Saison haben die jungen Gmünder erreicht, doch die Aufstiegsrelegation zur Landesstaffel wirft bereits ihre Schatten voraus.Die Ausgangslage war eindeutig: Im letzten Heimspiel der Ligasaison hätte den noch ungeschlagenen FCN-​Youngstern bereits ein Unentschieden ausgereicht, um sich frühzeitig den Meisterwimpel zu sichern. Und so ließen die Normannen auf dem heimischen Kunstrasen von Beginn an keinerlei Zweifel aufkommen. Gerade einmalSekunden mussten die knappZuschauer auf den Führungstreffer warten: Tim König konnte sich einen weiten Ball von Innenverteidiger Erin Zejnulahi erlaufen und legte das Spielgerät in Torjägermanier ganz abgezockt am Gästekeeper vorbei ins Netz.

