Dartsport: Over The Tops unterliegen, Underdogs ganz stark

Am vergangenen Spieltag sind die beiden Gögginger Dartmannschaften, die DC Over The Tops und die DC Underdogs im Einsatz gewesen. Dabei haben vor allem die Over The Tops einen echten Krimi durchleben müssen, den sie am Ende mit 8 : 10 gegen die Out Shooters verloren haben. Die Underdogs feierten dafür in der A-​Liga einen 15 : 3 Kantersieg gegen die „Lassedses Halda“.

Das erste Doppel hat gut angefangen, Heiko Schubert und Harald Ziegler ergatterten den ersten Punkt. Das zweite Doppel mit Hannes Erhart und Frank Wahl dagegen ging mitverloren.Auch die ersten vier Einzel waren nicht befriedigend. Nur eines von vier konnte gewonnen werden. Einzig Ziegler konnte sein Duell gewinnen. Der zweite Block lief dann etwas ausgeglichener. Wahl konnte sein Spiel mitgewinnen und auch Hannes Erhardt holte einen weiteren Punkt für die Over The Tops, was zum Zwischenstand vongeführt hatte.Nach der zweiten Runde ließ sich Schubert, der beide Einzel verloren hatte, auswechseln. „Wer gegen einen Spieler verliert, der auf die Doppel-​Vier zielt und neben den Automaten wirft, braucht nicht weiterspielen“, so Schubert süffisant.

