Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 17. Mai 2018 Donnerstag, 17. Mai 2018

Flashmob an der PH für einen guten Zweck

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Um auf eine ganz besondere Fahrradtour hinzuweisen, haben sich Studierende der Pädagogischen Hochschule am Donnerstagnachmittag zu einem Flashmob getroffen. Mit einem eigens dafür geschriebenen Lied führten sie den „Fietsendans“, den Fahrrädertanz, auf.

Angelehnt an sein Buch„Fahrräder für Utrecht“ hat Prof. Dr. phil. Jochen Baiezusammen mit Studierenden eine Fahrradtour geplant. Wer immer möchte, darf mitradeln. Die zu fahrende Strecke ist rundKilometer lang und führt vom Start in Essen zum Ziel in Utrecht in den Niederlanden. Die Tour dauert fünf Tage, vom. bis. August. Und sie hat einen tiefer gehenden Hintergrund: Am Ende der Tour sollen möglichst viele Räder in Holland verbleiben, und über ein Flüchtlingshilfswerk in Utrecht an Flüchtlinge verteilt werden. Was während der Tour geboten ist, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

