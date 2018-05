Sport | Donnerstag, 17. Mai 2018 Donnerstag, 17. Mai 2018

Paukenschlag beim 1 . FC Heidenheim: Kraus und Titsch-​Rivero bekommen keine neuen Verträge

Im Zuge einer eingehenden sportlichen Analyse der zurückliegenden Spielzeit stehen beim 1 . FC Heidenheim 1846 weitere wichtige personelle Entscheidungen fest – sowohl was das Trainerteam als auch den Kader betrifft. Bernhard Raab wird die sportliche Leitung des Nachwuchs-​Leistungszentrums abgeben und ab sofort als neuer Co-​Trainer von Cheftrainer Frank Schmidt zur Profimannschaft wechseln.

Christian Gmünder, der zuvor seit dem Sommerals Assistent von Frank Schmidt tätig war, übernimmt stattdessen eine neue, noch zu definierende Aufgabe im Nachwuchsbereich des FCH. Die Nachfolge von Raab als sportlicher NLZ-​Leiter ist derzeit noch offen. „Im Hinblick auf die neue Saison haben wir uns für einen größeren Veränderungsprozess als in den vergangenen Jahren entschieden. Mit dieser personellen Veränderung auf der Co-​Trainer-​Position wollen wir für die kommende Saison einen zusätzlichen neuen Impuls setzen.Darüber hinaus steht nun fest, dass der FCH die am. Juni auslaufenden Verträge mit Mittelfeldspieler Marcel Titsch-​Rivero und Innenverteidiger Kevin Kraus nicht verlängern wird. Marcel Titsch-​Rivero war im Julinach Heidenheim gewechselt und absolvierte seitherSpiele für den FCH —davon in der. Bundesliga. Kevin Kraus wurde Anfang Januarvon der SpVgg Greuther Fürth für ein halbes Jahr an den FCH ausgeliehen. Anschließend kehrte Kevin Kraus zu den Franken zurück, bevor er ein Jahr später fest nach Heidenheim wechselte. DerMeter große Abwehrspieler lief in insgesamtPartien für den FCH auf. „Diese Entscheidungen sind uns menschlich betrachtet unheimlich schwer gefallen, weil Marcel Titsch-​Rivero und Kevin Kraus einen erheblichen Anteil an unseren Erfolgen der letzten Jahre haben. Wir wollen uns auf diesen beiden Positionen künftig personell anders aufstellen.“

