Ostalb | Donnerstag, 17. Mai 2018 Donnerstag, 17. Mai 2018

Peter Seyfried und Dieter Breuer verabschiedet

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Im Rahmen der Generalversammlung der Raiffeisenbank Mutlangen wurden der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Peter Seyfried sowie der Vorstandssprecher Dieter Breuer am Donnertagabend im Mutlanger Forum verabschiedet.

Peter Seyfried wurde in der Generalversammlung vom. Dezemberin den Aufsichtsrat der damaligen Raiffeisenbank Mutlangen-​Spraitbach gewählt und war seitVorsitzender des Aufsichtsrates. Aufgrund des Erreichens der satzungsgemäßen Altersgrenze scheidet Seyfried mit Ablauf der Generalversammlung aus seinem Amt aus. Ebenfalls feierlich verabschiedet wurde der Vorstandssprecher Dieter Breuer, der mit Ablauf des. Maiaus dem aktiven Berufsleben und damit aus dem Vorstand der Bank ausscheidet. Wie die beiden Herren gewürdigt ruden, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

