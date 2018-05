Kultur | Donnerstag, 17. Mai 2018 Donnerstag, 17. Mai 2018

Spielzeit: Das „Rheingold“ lockt im Stadtgarten

Galerie (3 Bilder)

Fotos: kbro

Eine Wagner-​Oper im Stadtgarten – da wird der Orchestergraben schier überquellen. Und das gleich zu Beginn der nächsten Theatersaison. Das Pforzheimer Theater gastiert mit „Das Rheingold“.

28

1990

1991

22

2018

2019

18

Das „Rheingold“ war noch nie in Schwäbisch Gmünd zu sehen. Aber das Vorspiel zu Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ ist nicht die einzige Gmünder Premiere. Anderes gab es schon lange nicht mehr auf der Stadtgarten-​Bühne: die letzte Faust-​I-​Aufführung vor sage und schreibeJahren, länger als eine Generation her, in der Spielzeit/​. Brechts „Leben des Galilei“ war zuletzt vorJahren zu sehen. Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Musical – noch nie. Die nächste Spielzeit ist mit ihren zehn Produktionen die längste bisher – von Septemberbis Juni. Die RZ vom. Mai stellt sie vor.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!