Kultur | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Böbingen: Kunstmarkt und Feuerwehrfest

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gmb

„Eine tolle Kombination“ sei es, findet Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle: Kunstmarkt im Rathaus und Feuerwehrfest auf dem Platz davor. Das beschert beiden Zulauf.

19

10

26

14

19

27

11

18

25

19

Der Böbinger Kunstmarkt ist eine Erfindung des örtlichen Kulturbeirats, der seiner Aufgabe seit vielen Jahren nachgeht und dabei von der Gemeinde unterstützt wird. Schultes Jürgen Stempfle hat im Laufe der Jahre in Zusammenarbeit mit dem Beirat den Bürgersaal im Rathaus zu mehr gemacht als den Tagungsort des Gemeinderats. Er ist Raum für Konzerte, Ausstellungen und Kammertheateraufführungen. Das funktioniert in Böbingen erstaunlich gut.Zum Reigen der Veranstaltungen gehört der Kunstmarkt. Das Netzwerk der Aussteller gewinnt selbst immer wieder Kreative hinzu, die hier mitmachen.Aussteller sind es dieses Mal. Der. Böbinger Kunstmarkt findet statt im Rathaus am Samstag,. Mai,Uhr und Sonntag,. Mai,Uhr. Parallel dazu veranstaltet die Feuerwehr ihre Hocketse auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Kunstmarkt-​Vernissage ist am Freitag,. Mai,Uhr.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 40 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!