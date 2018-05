Sport | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Derby in Waldstetten: der TSGV möchte, die SG Bettringen muss

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Archiv/​Kessler

Nach zwei Siegen in Folge ist bei der SG Bettringen die Hoffnung auf den Klassenerhalt plötzlich wieder da. Um diese weiter am Leben zu halten, sollte der Tabellenvorletzte vier Spieltage vor Schluss nun auch im Derby bei der TSGV Waldstetten punkten. Auch die auf Rang zwei liegenden favorisierten Gastgeber sind im Titel-​Zweikampf mit dem FC Heiningen am Samstag, 15 . 30 Uhr, auf einen Dreier aus.

50

58

59

13

11

14

12

20

3

1

0

1

Vier Spieltage sind es noch in dieser Saison und bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten SV Ebersbach () kann der TSGV Waldstetten () eher nach oben als nach unten schielen. Dem FC Heiningen () ist man weiterhin dicht auf den Fersen, wobei Mirko Doll dem Titelkonkurrenten die bessere Ausgangslage zuschiebt – aufgrund des einfacheren Restprogramms. Während der Tabellenerste auf das Schlusslicht Nürtingen (H), den Sechsten Weilheim (A), den auf Rangliegenden TV Echterdingen (H) und den Vorletzten SG Bettringen (A) trifft, bekommt es der TSGV Waldstetten noch mit der SG Bettringen (H), dem FC Frickenhausen (A/​.), TSV Köngen (H/​.) und TSV Bad Boll (A/​.) zu tun.„Nürtingen fehlt die Qualität und beim TSV Weilheim sind drei Spieler dabei, die nach dieser Saison nach Heiningen wechseln“, geht der TSGV-​Trainer fest davon aus, dass der FC Heiningen zumindest in den nächsten beiden Partien relativ leichtes Spiel haben wird. „Wir stattdessen spielen nur noch gegen Mannschaften, die im Abstiegskampf noch Chancen haben und deshalb alles reinhauen werden.“Wie knifflig Spiele gegen die Kellerkinder der Liga sein können, bekam man bereits am Sonntag zu spüren. Denn beim TV Echterdingen lag der TSGV bis knappMinuten vor Schluss zurück, um sich noch mitdurchzusetzen. „Nach einemmuss man so ein Spiel dann erst einmal drehen“, freut sich Doll, dass seinem Team verdientermaßen noch die Wende gelungen ist. Großen Anteil daran hatte Doll selbst, wechselte er doch mit Ferhat Karaca und dem doppelt erfolgreichen Jonas Kleinmann die Torschützen ein. „Da ist die Breite des Kaders ein Vorteil. Tore von der Bank haben wir in dieser Saison schon oft gehabt“, so Doll.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 88 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!