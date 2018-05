Ostalb | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Einweihung und Segnung des „Löwen-​Forums“ in Waldstetten

Galerie (1 Bild)

Foto: gn

Das „Löwen-​Forum“ des TSGV Waldstetten wurde nun nach Abschluss der umfangreichen Baumaßnahmen am gestrigen Abend feierlich eingeweiht. Das Infrastrukturprojekt, wie es Fußballabteilungsleiter Klaus Schmid bezeichnete, wurde von der Fußballabteilung finanziert.

Nachdem im Julidie offizielle Übergabe des neu erstellten Sanitärgebäudes auf der Waldstetter Sportanlage mit vier Umkleideräumen, zwei Duschräumen, einem Raum für Schiedsrichter, neuen Toiletten und einer kleinen Werkstatt für Hausmeister und Platzwart erfolgt war, wurde in den vergangenen zwei Jahren darüber ein flächenmäßig gleich großer Wirtschaftsteil mit einem großen Saal mitSitzplätzen, einer Küche und einerQuadratmeter großen Terrasse errichtet. Wie die Einweihungsfeier verlaufen ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

