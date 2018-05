Ostalb | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Neue Glocken für Kirche St. Cyriakus in Zimmerbach gegossen

Feuer, Hitze, Schweiß und eine archaische Prozedur: Für die drei neuen Glocken im Turm der katholischen Kirche St. Cyriakus in Zimmerbach war der Moment für den Guss gekommen. Durlanger Bürger waren am Freitag beim Gießen von „Anna“, „Antonius“ und „Cyriakus“ dabei.

Beeindruckend und atemberaubend gestaltete sich der jahrhundertealte Ablauf des Glockengießens. Die Teilnehmer der Durlanger Exkursion zur Glockengießerei Bachert in Neunkirchen /​Baden zeigten sich bei der Beschreibung des zeremoniellen Geschehens entflammt vom Geschehen. Ein Bus voller Durlanger Bürger, darunter Pfarrer Dr. Felix Mabiala ma Kubola, Pastoralreferent Gerhard Jammer und etliche Kirchengemeinderäte, konnte unter der Regie von Dietmar Schmid an diesem Ereignis am Freitag vor Ort teilnehmen. Wie ergreifend und aufregend das Erlebenis war, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

