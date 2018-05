Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Zeiselberg: Bauunternehmer wünscht sich mehr Anerkennung für die Leistung seiner Jungs

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Beim Gartenschau-​Leuchtturmprojekt Zeiselberg hängt der Haussegen schief. Statt Anerkennung der besonderen Leistung auf dieser extrem anspruchsvollen Baustelle ernten die Mitarbeiter der Baufirma von Georg Eichele viel Misstrauen und sogar Beschimpfungen.

Seniorchef Georg Eichele sprach am Freitag vor Ort auf dem Zeiselberg offenherzig Klartext: Er sei sehr sauer, weil in den ganzen Zeiselberg-​Diskussionen immer wieder haltlose Vorwürfe gegen seine Firma gerichtet werden. Er bedauere, dass auch Teile des Gemeinderats ohne Sachverstand diskutieren und entscheiden. Seine Leute seien weder Berg-​, Baum– noch Naturzerstörer, sondern versuchen nach bestem Wissen und Gewissen einen Auftrag von Gemeinderat und Stadtverwaltung in die Tat umzusetzen. Statt Anerkennung für die Leistung auf dieser extrem anspruchsvollen Baustelle gebe es Misstrauen und sogar Beschimpfungen. Er vermisse auch einen stärkeren Rückhalt seitens der Stadtverwaltung. Mehr zum Thema am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 33 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!