Flüchtlinge: Integration dauert

„Man darf sich nicht rausbringen lassen“, beschwor Landrat Klaus Pavel die Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, der am Mittwoch in der Gmünder Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge auf dem Hardt tagte.

Nicht von ungefähr: Auf der Tagesordnung stand ein Bericht zur aktuellen Situation in der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen im Ostalbkreis. Die jüngsten Ereignisse in der Ellwanger LEA passten nicht ins Bild. Sie seien nicht typisch, meinte der Landrat: „Prozent der Flüchtlinge kooperieren. Recht und Ordnung gelten für alle“, betonte der Landrat. Und Integration dauert. Was der Ostalbkreis unternimmt, steht in der RZ vom. Mai.

