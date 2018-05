Sport | Mittwoch, 02. Mai 2018 Mittwoch, 02. Mai 2018

Fußball-​Kreisliga A I: TSB trotzt dem TV Heuchlingen ein Remis ab

In der „Gmünder“ A-​Liga haben am Mittwoch sechs Nachholspiele stattgefunden. Beim viertplatzierten TSB Gmünd hat sich der Tabellenerste TV Heuchlingen mit einem 1 : 1 -Remis zufrieden geben müssen. Ein 8 : 0 -Schützenfest ist dem TSV Mutlangen beim TSV Waldhausen geglückt.

Ein weiteres Nachholspiel steigt am heutigen Donnerstag umUhr. Und was für eines, treffen doch im Nachbarschaftsduell der SV Göggingen und der FC Schechingen aufeinander.Weil der Schiedsrichter mit einstündiger Verspätung erschienen war, musste diese Begegnung vom Rasen auf den Kunstrasen verlegt werden. Nach gleichwertigen erstenMinuten ging der Patt in Ordnung. Anschließend führten die Mögglinger Regie und siegten verdient.Tore:Ertac Seskir (., FE),Cakmak (.),Cakmak (., FE),Cakmak (.)Eine sehenswerte Kombination schloss der TSB nach einer halben Stunde mit dem Treffer zum nicht unverdientenab. Heuchlingen kam mit mehr Dampf aus der Kabine und bestrafte einen TSB-​Ballverlust mit dem Ausgleich. Der Zweite drängte danach auf das, doch die Latte und der Pfosten retteten für die Gmünder und so blieb es bei der unterm Strich leistungsgerechten Punkteteilung.Tore:E. Gül (.),M. Waibel (.).

