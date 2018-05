Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 02. Mai 2018 Mittwoch, 02. Mai 2018

Neue Lernwerkstatt in der Benzholzstraße eröffnet

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

„Das Projekt ist fantastisch gelungen“, freute sich Landrat Klaus Pavel im Rahmen der Einweihung der Lern– werkstatt in der Benzholzstraße. Zwischen zehn und 15 ehrenamtliche Mitarbeiter zeigen hier geflüchteten Jugendlichen Grundarbeitschritte in verschiedenen Arbeitsbereichen.

Den Jugendlichen werden hier Grundschritte beim Arbeiten mit Holz, Metall und Glas beigebracht. Parallel dazu erlernen sie zielbezogen die deutschen Begriffe zum Beispiel für die Materialien und Werkzeuge, mit denen sie arbeiten. Ihre Lehrer sind Rentner und haben in den unterschiedlichsten Berufen gearbeitet – zum Beispiel Maurer, Kunst schmied, Schmuckherstellung und Keramikbearbeitung. Wie die Eröffnung verlief, erfahren sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!