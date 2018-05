Sport | Mittwoch, 02. Mai 2018 Mittwoch, 02. Mai 2018

VfL Iggingen: Keine Spieler zur Verfügung — 1 : 7 in Lauchheim

Galerie (1 Bild)

Foto: Siedler

Mächtig unter die Räder gekommen ist Fußball-​Bezirksligist VfL Iggingen beim SV Lauchheim. 1 : 7 hat es nach 90 Minuten aus Sicht der Mannschaft von Miodrag Isailovic geheißen.

20

13

1

0

2

0

29

35

3

0

49

3

1

60

4

1

5

1

79

82

6

1

84

7

1

90

5

„Ich bin hier heute quasi mit einer zweiten Mannschaft angetreten, unser Abteilungsleiter Andreas Waibel hat gespielt. Da weiß man doch gleich, was bei uns los ist“, war Isailovic nicht überrascht über dieses Ergebnis. „Dass wir bei Lauchheim mit dieser Mannschaft verlieren würden, war uns von vornherein klar. In der ersten Halbzeit hat es die Mannschaft dann aber noch ganz gut gemacht“, so Isailovic. Ebenfalls zum Einsatz gekommen ist Benedikt Baumann, der in dieser SaisonMinuten für die zweite Mannschaft aktiv gewesen ist, ansonsten eigentlich gar nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Zahlreiche Spieler waren beruflich oder privat verhindert, die Englischen Wochen tun dem VfL ganz und gar nicht gut. „Wir spielen seit fünf Wochen im Rhythmus Mittwoch, Sonntag. Das geht einfach nicht, das ist zu viel für uns“, so Isailovic.So oder so wird es eng für die Igginger im Tabellenkeller in der Fußball-​Bezirksliga. Noch steht der VfL auf dem. Platz, der Stand jetzt zumindest für die Relegation reichen würde. Heubach und Ebnat befinden sich allerdings in Lauerstellung. „Dazu kommt, dass wir ein schweres Restprogramm haben“, so Isailovic.Tore:beide Stefan Muck (.,.),S. Hanke (.),Stegmaier (.),beide Lutz (.,.),J. Hanke (.),Schröder (.+

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 59 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!