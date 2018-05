Ostalb | Sonntag, 20. Mai 2018 Sonntag, 20. Mai 2018

Pfingstfest der Heubacher Pfadfinder

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Beim Jugendhaus am Strinzelbach veranstalteten die Heubacher Pfadfinder am Sonntag ihr alljährliches Pfingstfest. Seit 2002 , also schon seit 16 Jahren, hat dieses traditionelle Fest im Heubacher Veranstaltungskalender einen festen Platz.

Mit einem Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Bernhard Weiß und einer Kinderkirche, bei der ehemalige Pfadfinderleiterinnen die Kinder mit Malen und Basteln im Jugendhaus beschäftigten und zu dem die sich Besucher durch einen kostenlosen Fahrservice der katholischen Kirche zum Jugendhaus chauffieren lassen konnten, begann das Fest am Sonntag Morgen. Zum Mittagstisch, bei dem Schweinebraten, Maultaschen, ein Pfaditeller und Grillwürste serviert wurden, sorgte die Werkskapelle von SpießhoferBraun für musikalische Unterhaltung. Was sonst noch geboten war und welche Bands am Abend für Unterhaltung sorgten, steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

