Alfdorf: 40er-​, 50er, 60er, 70er– und 80er-​Fest

Rems-Murr | Montag, 21. Mai 2018 Montag, 21. Mai 2018

Alfdorf: 40 er-​, 50 er, 60 er, 70 er– und 80 er-​Fest

Galerie (1 Bild)

Foto: Kühnle

An Pfingstsonntag feiern die Alfdorfer Altersgenossen ihr Jahrgangsfest – von jenen, die heuer „gscheit“ werden, sprich den 40 ern, bis hin zum zum Jahrgang 1938 , der schon dankbar auf acht Lebensjahrzehnte zurückblickt.

Nach dem Treffen aller Jahrgangsteilnehmer am Marktplatz begab sich der Festzug mit Begleitung des Musikvereins Alfdorf zum Totengedenken auf den Friedhof. Anschließend fand der Festgottesdienst in der Stephanuskirche sowie der obligatorische gemeinsame Fototermin statt. In der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es dazu die Bilder sowie die Namen der Altersgenossen.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 21 Sekunden.

