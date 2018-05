Schwäbisch Gmünd | Montag, 21. Mai 2018 Montag, 21. Mai 2018

Feierlicher Pfingst-​Gottesdienst im Heilig-​Kreuz-​Münster

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Miriam Siegfried

„ 50 Tage nach Ostern feiern wir mit Pfingsten das Geburtsfest unserer Kirche. Jedes Jahr stellen wir uns da aufs Neue die Frage: Wie können wir uns den Heiligen Geist vorstellen? Wie können wir sein Wirken erkennen?“ — Mit diesen Fragen begann Dekan Robert Kloker den Pfingst-​Gottesdienst im Gmünder Heilig-​Kreuz-​Münster.

Gut besucht war das Gotteshaus am ersten Pfingstfeiertag. Viele katholische Christen hatten sich aufgemacht, um am Sonntagmorgen Predigt und Musik zu lauschen, Eucharistie zu feiern und den Feiertag mit einem Gottesdienst zu beginnen. Näheres über den Ablauf der Messe und die Grundgedanken der Predigt von Dekan Kloker in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!