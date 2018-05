Sport | Montag, 21. Mai 2018 Montag, 21. Mai 2018

Kommentar: Die Normannia hat es immer noch selbst in der Hand

Galerie (1 Bild)

Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich das Verbandsliga-​Topduell zwischen dem FSV Hollenbach und dem 1 . FC Normannia Gmünd in der Jako-​Arena live angeschaut und sowohl Partie als auch Situation kommentiert.

2

0

2

1

2

2

2

2

Niederlagen im Fußball sind immer bitter, das ist klar. Die der Gmünder Normannia im Topduell beim FSV Hollenbach allerdings schmerzte vielleicht noch mehr. Zum einen, weil man mit einemzur Pause eigentlich schon alles im Griff zu haben schien, zum anderen, weil man auch in der zweiten Halbzeit – ausgenommen der Schwächephase in der ersten Viertelstunde – die bessere Mannschaft gewesen ist und die deutlich besseren Torchancen gehabt hatte. Vielleicht ist man am eigenen Anspruchsdenken gescheitert. Dieses „Unbedingt-​Siegen-​Wollen“ vielleicht sogar mittlerweile „Unbedingt-​Siegen-​Müssen“, was man der Normannia sowohl beimals auch nach demdeutlich angemerkt hatte – es ist nicht aufgegangen. Traub gab am Ende zu, überlegt zu haben, zumindest dasabsichern zu wollen – doch er hat es wieder verworfen. Und das ist aller Ehren wert, schließlich spielt man doch, um zu gewinnen – wenn es diesmal auch in die Hose gegangen ist und man am Ende mit leeren Händen dasteht. Dennoch war diese Entscheidung die richtige, schließlich ist sie zu häufig schon belohnt worden.Zuschauer sind mit im BootDoch die Mannschaft von Holger Traub ist nach wie vor Erster und hat das Pfund in den kommenden beiden Wochen, seine Spiele gegen Pfullingen und Neckarrems zu Hause austragen zu können, wenngleich sie in der Auswärtstabelle immer noch an erster Stelle stehen. Doch die Traub-​Elf hat die Zuschauer längst wieder in ihren Bann gezogen, nicht wenige waren die weite Strecke nach Hollenbach gefahren, um der Normannia die Daumen zu drücken – und nicht wenige werden die Gmünder in den letzten Saisonspielen daheim unterstützen, so viel scheint sicher. Vielleicht sind es am Ende eben diese Fans, die die letzten Prozent nach einer anstrengenden Saison aus den Akteuren herauskitzeln werden. Der Stadt Schwäbisch Gmünd würde ein Oberligist sicherlich sehr gut tun.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 82 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!