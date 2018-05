Ostalb | Montag, 21. Mai 2018 Montag, 21. Mai 2018

Pfingstfest am Fuße des Schwarzhorns

Galerie (4 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Auch dem Musikverein Wißgoldingen war es gelungen, für sein traditionelles Sommerfest am Fuße des Schwarzhorns mit dem Wettergott wenigstens einen schönen Pfingsttag auszuhandeln

Nachdem der Sonntag relativ verhalten und zäh angefangen hatte, fanden sich im Laufe des Nachmittags doch noch zahlreiche Besucher ein. Die Gäste wurde den Tag über vom Musikverein Bettringen mit ihrem Dirigenten Ralf Kaiser, der Wißgoldinger Jugendkapelle unter der Regie von Michael Solleder und der Aktiven Kapelle des MV Wißgoldingen mit ihrem Leiter Robert Glaser bestens unterhalten. Was am Pfingstmontag alles geboten war, steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

