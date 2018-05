Rems-Murr | Dienstag, 22. Mai 2018 Dienstag, 22. Mai 2018

25 . Mühlentag im Schwäbischen Wald war ein Besuchermagnet

Foto: msi

Zum 25 . Mal öffneten die Mühlen in ganz Deutschland und natürlich auch im Schwäbischen Wald ihre Türen und Tore. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele die Gelegenheit, Einblicke in das alte Handwerk zu erhalten und auf den idyllischen Wegen zu wandern.

An der Heinlesmühle begrüßte der Alfdorfer Bürgermeister Michael Segan zusammen mit dem Regierungspräsidenten, dem Landrat und der Waldfee die zahlreichen Besucher. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen, die eindeutig Richtung Sommer zeigten, hatten bereits am Morgen ganze Besucherscharen den Weg von den Parkplätzen zu dem idyllisch gelegenen Fachwerkgebäude angetreten. „Nirgends ist die Idee des Mühlentages so gut verwirklicht wie bei uns“, zeigte sich Regierungspräsident Wolfgang Reimer überzeugt. Ein ausführlicher Bericht mit vielen Bildern findet sich in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

