Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 22. Mai 2018 Dienstag, 22. Mai 2018

Altstadt-​Ring für Radfahrer soll Innenstad vom Autoverkehr entlasten

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Viele Innenstädte leiden unter dem Autoverkehr – Gmünd macht da keine Ausnahme. Trotz des Tunnels, der einen Großteil des Durchgangsverkehrs „schluckt“, geht es zu bestimmten Zeiten vor allem in der Rems– sowie in der Königsstraße nur noch zähflüssig voran. Eine deutliche Entlastung könnte es bringen, wenn noch mehr Bürgerinnen und Bürger die Innenstadt nicht mit dem Auto, sondern mit dem Bus ansteuern – oder mit dem Rad!

23

Umso wichtiger ist es für Oberbürgermeister Richard Arnold, dass Radwege nicht nur die touristisch interessanten Punkte in der Stadt erschließen, sondern auch alltagstauglich sind. Also eine attraktive Verbindung für alle jene bieten, die beim Einkaufen oder im Berufsverkehr gerne das eigene Auto zu Hause lassen möchten. Ein neuer Promenaden– und Fahrradring soll daher sowohl dem Alltagsradler als auch dem Radtouristen dienen.Die ins Auge gefasste Strecke wurde gestern von Mitgliedern der Stadtverwaltung sowie Repräsentanten des Gemeinderats mit dem Rad abgefahren – und zwar in prominenter Begleitung von Landesverkehrsminister Winfried Hermann und vom Gmünder Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Scheffold. Denn was das Radfahren angeht sind sich der grüne Minister und der „schwarze“ Abgeordnete einig: Beide fahren selbst gerne und aus Überzeugung mit dem Drahtesel. Was sie dazu sagten und wie der Gmünder Radkurier als Fachmann die Ideen beurteilt, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!