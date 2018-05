Sport | Dienstag, 22. Mai 2018 Dienstag, 22. Mai 2018

TSGV-​Trainer Mirko Doll: „Wollen das Maximale herausholen“

Der vergangene Spieltag in der Fußball-​Landesliga ist für den TSGV Waldstetten genau nach Plan verlaufen. Selbst das Derby gegen die SG Bettringen relativ ungefährdet über die Bühne gebracht, hat der Tabellendritte SV Ebersbach/​Fils überraschend gegen Köngen mit 0 : 2 verloren.

Damit hat die Mannschaft von Mirko Doll die Vizemeisterschaft bereits sicher. Doch nun soll in den restlichen drei Partien auch das Maximum herausgeholt werden. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich mit Doll ausführlich unterhalten.(lacht) Also ich war um etwa Mitternacht zu Hause. Die Jungs sind dann aber noch weiter in die Stadt. Das ging, so habe ich gehört, bis in die frühen Morgenstunden. Sie haben es standesgemäß gefeiert, das kann man festhalten (schmunzelt). Das haben sie sich aber auch verdient.Ja, das ist doch klar, wenn man so nah dran ist und vor allem nicht mehr den Druck von hinten spürt. Natürlich denken wir jetzt auch weiterhin von Spiel zu Spiel und wollen nach wie vor das Maximale herausholen – das wäre dann aber die Meisterschaft. Wir möchten so lange wie möglich die Chance darauf aufrechterhalten.

