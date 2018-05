Ostalb | Mittwoch, 23. Mai 2018 Mittwoch, 23. Mai 2018

Erdrarbeiten für neuen Kindergarten in Heuchlingen haben begonnen

Fotos: esc /​Gemeinde Heuchlingen

„Es ist das größte Projekt der Gemeinde seit vielen Jahren“, sagt Bürgermeister Peter Lang zum Beginn der Erdarbeiten für den neuen Kindergarten. „Der Neubau ist mit Blick auf die Zukunft die richtige Entscheidung.“

RundMillionen Euro investiert die Gemeinde in den Neubau der fünfgruppigen Kindertagesstätte, der eine Mensa angeschlossen wird, die von Kindergarten und Grundschule gleichermaßen genutzt werden kann. Das ist nicht der einzige Synergieeffekt. In unmittelbarer Nähe von Gemeindehalle und Grundschule entsteht der Kindergarten in der Ortsmitte. Wie die weitere Planung aussieht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

