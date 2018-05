Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. Mai 2018 Mittwoch, 23. Mai 2018

Menschen mit Behinderung suchen Kontakt zu Menschen ohne Behinderung

Wer eine Behinderung hat, muss nicht auf all das verzichten, was für andere selbstverständlich ist. Aber Menschen mit Behinderung brauchen eben auch für ganz alltägliche Dinge meistens jemanden, der sie unterstützt. Aus diesem Grund haben nun die Stiftung Haus Lindenhof und die Lebenshilfe gemeinsam einen Aufruf gestartet, der Inklusion im alltäglichen Leben realisieren will.

Worum es den Initiatoren geht, erklärten Frank Eismann, als Mitglied des Teilhabeprojekts von Stiftung Haus Lindenhof und der Lebenshilfe, und die Inklusionsbeauftragte der Stadt Schwäbisch Gmünd, Sandra Sanwald, in den Räumen der Wohngemeinschaft der Stiftung Haus Lindenhof im Turniergraben. Als Gäste waren die Bewohner der Lebenshilfe WG im Pfeifergässle mit ihrem Betreuer Daniel Veit sowie Bürgermeister Joachim Bläse eingeladen. Was die Bewohner der beiden WG sich wünschen, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

