1. FC Heidenheim verpflichtet Niklas Dorsch vom FC Bayern München II

Nächster Neuzugang: Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat sich die Dienste von Niklas Dorsch gesichert. Der defensive Mittelfeldspieler und bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft des Deutschen Rekordmeisters Bayern München kommt mit sofortiger Wirkung ablösefrei an die Brenz. Dorsch erhält beim FCH einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2021 .

In seiner Jugend war der-​Jährige unter anderem drei Jahre lang für den. FC Nürnberg aufgelaufen (bis), ehe er in das Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München wechselte. MitJahren trug der Rechtsfuß im Märzerstmals das Trikot der Reserve des FCB. Insgesamt bestritt der gebürtige OberfrankePartien in der Regionalliga für den FC Bayern und erzielte dabei sieben Treffer. Ebenfalls erfolgreich vor dem Tor zeigte sich der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler Ende April dieses Jahres bei seinem Startelfdebüt in der Profimannschaft von Cheftrainer Jupp Heynckes. Dorsch krönte seinen ersten Bundesliga-​Einsatz mit einem Treffer gegen Eintracht Frankfurt. „Wir sind sehr froh darüber, dass sich Niklas, trotz einiger anderer Möglichkeiten, für den FCH entschieden hat. Er ist ein junger und noch entwicklungsfähiger Spieler mit viel Potenzial, Niklas kann sich jetzt bei uns in der. Bundesliga auf einem neuen Niveau beweisen“, sagte Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH.

