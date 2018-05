Blaulicht | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Acht Einbrüche: Verdächtiger in Haft

Im April ereignete sich in Schwäbisch Gmünd eine Serie von Einbrüchen in Gaststätten und Firmen — die Ermittler ordnen der Serie bisher acht Taten mit Diebesgut in Höhe von etwa 10 000 Euro zu. Jetzt sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft.

Nachdem ein Tatverdächtiger bei einer der Taten durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, ergab sich ein Tatverdacht gegen einen-​jährigen Mann aus Schwäbisch Gmünd. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen und mit Beschluss des Amtsgerichts Ellwangen wurde die Wohnung desJahre alten Mannes dann am. April durchsucht.Hierbei konnten umfangreiche Beweismittel sowie Einbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Gegen denJahre alten Tatverdächtigen wurde von der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Haftbefehl erwirkt. Der Beschuldigte befindet sich seit dem. April in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.Die weiteren Ermittlungen, insbesondere wegen weiterer Taten und etwaiger Tatbeteiligter, dauern derzeit an.

