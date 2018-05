Blaulicht | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Drogen und Händler gefunden

Im Herbst letzten Jahres wurde auf dem Polizeiposten Neresheim ein von einem Paketdienst fehlgeleitetes Päckchen abgegeben. Hierin befand sich ein in Alufolie eingeschweißtes weiteres Päckchen mit mutmaßlich Betäubungsmittel. Die Rauschgiftermittlungsgruppe Schwäbisch Gmünd übernahm die weiteren Ermittlungen.

Eine Untersuchung des Inhalts beim Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts ergab, dass es sich um rundGramm Amphetamin handelte. Ein Tatverdacht richtete sich in der Folge gegen einenJahre alten Mann aus Plüderhausen, an den das Paket adressiert war. Im Mai wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart die Wohnung des-​Jährigen in Plüderhausen durchsucht. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnten unter anderem ca.Gramm Amphetamin,Gramm Kokain, Kleinmengen Marihuana und Haschisch und etwaEuro aufgefunden und beschlagnahmt werden. Außerdem wurden bei der Durchsuchung ein Laptop und ein Smartphone beschlagnahmt. Der Beschuldigte gab an, die Betäubungsmittel über das Darknet erworben zu haben. Die Ermittlungen gegen denJährigen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln dauern an.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 41 Sekunden.

