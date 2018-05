Ostalb | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Landfrauen in Bewegung: „Smovey“ mit Susanne Kaller

Das Leben von Susanne Kaller ist die Bewegung. Auf rhythmisch-​elegante Art beim Tanzen, beim Laufen in der Natur – und nun auch als Trainerin für die innovativen „Smovey“-Ringe. Weil die Landfrauenvereine der Bewegung ebenfalls einen hohen Stellenwert einräumen, wurde nun gemeinsame Sache gemacht.

„Wir sind immer offen für Neues!“, machte Beta Abele deutlich. Die Landfrau aus Waldstetten kennt natürlich die Wißgoldingerin Susanne Kaller – und so wurde kurzerhand ein Einführungsseminar für den Umgang mit den neuen Gerät aus Österreich organisiert. Bei der sportlichen Kreisgeschäftsführerin Maria Müller aus Deinbach und der Leiterin des Landfrauen-​Arbeitskreises „Gesundheit und Bewegung“, Therese Grieb aus Lorch, rannte Beta Abele mit dieser Idee offene Türen ein. Was es mit diesen besondern Ringen auf sich hat, erklärt die Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Mai.

