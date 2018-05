Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Schnellrestaurant mit Café– und Pilsbar am Bahnhof

Über ein Jahr ist es her, seit das Gmünder Restaurant Onkel Otto am Bahnhofplatz Insolvenz angemeldet hatte. Nun endlich gibt es wieder einen neuen Inhaber: Georgios Diminakis. Er ist seit 32 Jahren in der Gastronomie tätig und führt erfolgreich eine Gaststätte am Bahnhof von Winnenden.

Ein Blick in die künftige Gmünder Gaststätte zeigt, dass es noch einiges zu tun gibt. Grundlegende Veränderungen, die mit dem künftigen Konzept zusammenhängen, sind bereits jetzt schon zu sehen. Auf was sich die Bahnreisenden ab Mitte Juni freuen dürfen, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

