Slalomsaison wird beim MSC Frickenhofer Höhe eröffnet

An diesem Sonntag ruft der MSC Frickenhofer Höhe nach dem grandiosen Erfolg im Vorjahr zur Neuauflage des Automobil-​Straßenslaloms zwischen Schechingen und Hohenstadt auf und läutet damit auch gleich mit dem ersten Rennen die Ostalbsprengelmeisterschaft ein.

Zum Saisonauftakt am Sonntag werden bis zuStarter aus dem gesamten süddeutschen Raum erwartet, darunter auch wieder einige Piloten aus dem Ostalbkreis. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, werden die eingesetzten Fahrzeuge nach ihrem Modifizierungsgrad in verschiedene Gruppen unterteilt, von seriennahen Fahrzeugen (Gruppe G), über leicht verbesserte (Gruppe F), bis hin zu hochgezüchteten Rennboliden in der Gruppe der stark verbesserten Fahrzeuge (Gruppe H).bis etwaUhr.Uhr,Uhr,Uhr.Kreisstraße zwischen Schechingen und Hohenstadt.

