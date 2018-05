Sport | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

TSV Essingen: Marc Gallego kommt vom Oberligameister FC Homburg

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Vom FC Homburg schließt sich Mittelfeldspieler Marc Gallego den Mannen aus dem Schönbrunnenstadion an.

Der gebürtige Karlsruher hat in seiner Laufbahn in so manchem prominenten Fußballverein gekickt, darunter Karlsruher SC II, Sportfreunde Siegen, dem FSV Frankfurt oder Waldhof Mannheim. In Karlsruhe hat er bereits mit Stani Bergheim und Christian Essig zusammengespielt. „Christian kenne ich sogar noch länger, mit ihme habe ich in Karlsruhe in der B– und A-​Jugend schon zusammengekickt“, sagt Gallego. Gallego kann auf weit überRegionalligaeinsätze zurückblicken, spielte mehrere Jahre in der Oberliga und hat sowohl in der. Liga (zehn Einsätze) als auch der. Fußball-​Bundesliga () Einsätze gehabt. Der-​Jährige freut sich nun auf die neue Herausforderung in Essingen, zumal seine Frau und seine beiden Kinder in Westhausen wohnen.„Wir freuen uns, mit Marc einen erfahrenen Stammspieler des Oberligameisters Homburg in unseren Reihen zu haben. Schön, dass er sich privat und beruflich in unsere Richtung orientiert und sich vor allem für uns entschieden hat“, sagt Essingens Abteilungsleiter Siad Esber. Gallego hat in dieser so dominant geführten Meistersaison der Homburger (Punkte,Siege bei nur zwei Niederlagen) in bislang allenPartien auf dem Platz gestanden. Damit spielt der FCH im nächsten Jahr wieder in der Regionalliga, doch im Schönbrunnenstadion freuen sie sich nun, dass er für den TSV in der Verbandsliga auflaufen wird. Einsetzbar, so Esber, ist Gallego sowohl auf der defensiven als auch auf der offensiven rechten Außenbahn. „Ich freue mich jetzt nachJahren, überwiegend im Profifußball, auf die neue Aufgabe bei einem Verbandsligisten aktiv zu sein, der große Ambitionen hat. Ich denke, dass wir mit dieser Mannschaft einiges erreichen können“, sagt Gallego selbst.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 72 Sekunden.

