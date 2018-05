Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Wieder großes Fastenbrechen am 2 . Juni

Bereits im dritten Jahr in Folge bietet die Arbeitsgruppe interreligiöser Dialog der Stadt Schwäbisch Gmünd den Bürgerinnen und Bürgern ein gemeinsames Fastenbrechen am Samstag, 2 . Juni, auf dem Johannisplatz an.

Seit dem. Mai und noch bis zum. Juni begehen die Muslime den Fastenmonat Ramadan. „Wenn Vorurteile drücken, hilft es, sich einfach mal an einen Tisch zu setzen. Dazu bietet der Ramadan eine gute Gelegenheit“, betonte Erster Bürgermeister Joachim Bläse am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Veranstaltung werde bewusst niedrigschwellig gehalten, indem sie im öffentlichen Raum stattfindet – bei gutem Wetter auf dem Johannisplatz, bei schlechtem im Prediger. Worum es bei der Veranstaltung eigentlich geht und Hintergründe über das muslimische Fasten erfährt man in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

