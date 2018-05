Ostalb | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

WLAN fürs Waldstetter Freibad

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zur offiziellen Inbetriebnahme des neuen Waldstetter WLAN im Freibad hatte Bürgermeister Michael Rembold am Donnerstagvormittag eingeladen.

Heute sei ein schöner Tag für Waldstetten, so Rembold, denn ab sofort könne man kostenlos und öffentlich an verschiedenen Orten, auch rund ums Rathaus und die Volksbank und Teilen vom Generationenpark, im Internet surfen. Der dafür erforderliche access-​point wurde an der Außenwand des Freibadgebäudes angebracht. Nach den Beach-​Volleyball-​Feldern, der Flowtrail-​Strecke und dem Generationenpark habe man einen weiteren Wunsch der Waldstetter Jugend erfüllt.Ausführlicher Bericht in der Freitagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!