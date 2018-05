Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. Mai 2018 Freitag, 25. Mai 2018

Aus dem klassischen Maimarkt-​Rummel wird ein Volksfest

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Aus dem klassischen Maimarkt-​Rummelplatz im Schießtal wird ein Volksfest. Das heißt, es gibt dort einen großen Bewirtungsbereich mit Biertisch-​Garnituren und Live-​Musik. Neu ist auch ein separater Familienbereich mit mehreren Hüpfburgen sowie die verlängerte Öffnungszeit – am Freitag und Samstag jeweils bis 24 Uhr.

25

16

99

14

11

14

„Das tragen die Nachbarn so auch mit“, erklärte der städtische Veranstaltungsmanager Robert Frank und verwies darauf, dass die Anwohner durch den Wegfalls des Kirchweihmarkts ja entlastetet werden. „Die Stadt befürwortet für den Schießtalplatz ein Veranstaltungskonzept, bei den sich die Lärmbelästigung der Nachbarn in Grenzen hält“, sagte Frank. Am Freitag,. Mai, umUhr beginnt das Fest; in der ersten Stunde kosten alle Fahrten nurCent. Am Samstag beginnt das Volksfest zum Maimarkt umund am Sonntag umUhr. Ermäßigungen gibt es am Montag (Familientag, abUhr).

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!