Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. Mai 2018 Freitag, 25. Mai 2018

Ein Flohmarkt mit Flair und Tradition

Fotos: nb

Noch ehe die Stände der Verkäufer alle aufgebaut sind, stehen die ersten Schnäppchenjäger schon bereit. Der Flohmarkt auf dem Gmünder Schießtalplatz erfreut sich seit jeher großer Beliebtheit. Bei Händlern und Käufern gleichermaßen.

Ein Euro für einen Eislöffel, zwei Euro für vier Esslöffel, paar Cent für die kleine Plastikfigur. Auch wenn Karl Rapp weiß, dass sich so ziemlich alles verkaufen lässt – Millionen sind es nicht, die er an diesem Morgen verdient. Aber darum geht es auch gar nicht. Der Göppinger, längst in Rente, tut, was er schon immer gemacht hat. Weil es Freude bereitet.Jahre lang war er auf Krämermärkten unterwegs, hat Spielwaren und Süßes verkauft. Ein wenig länger noch – fastJahre – ist er als Verkäufer auf verschiedensten Flohmärkten aktiv. Was er und die anderen Händler alles verkaufen, warum der Flohmarktverkauf ein wenig einer Überraschungstüte gleicht und was allen — Verkäufern und Käufern — neben dem Handeln und Feilschen am Herzen liegt, das steht in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung.

