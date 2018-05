Sport | Freitag, 25. Mai 2018 Freitag, 25. Mai 2018

FSV Hollenbach duselt sich beim TSV Essingen zum Sieg

In der Fußball-​Verbandsliga hat der TSV Essingen am Freitagabend den FSV Hollenbach empfangen. Nach vor allem turbulenten zweiten 45 Minuten haben sich die Essinger trotz Chancenübergewichts den Hollenbachern mit 0 : 1 geschlagen geben müssen.

„Ich muss der Mannschaft einfach ein Kompliment machen, wie sie diese vermeintliche Topmannschaft dominiert hat. Wir haben bis auf das Tor und ein, zwei Halbchancen nichts zugelassen. Ich ärgere mich nicht einmal so sehr über die nicht eingefahrenen drei Punkte. Ich ärgere mich eher, dass sich das Team nicht für diese starke Leistung nicht belohnt hat“, resümierte TSV-​Trainer Michael Hoskins.Die Essinger zeigten gleich von Beginn an, wer Hausherr im Schönbrunnenstadion ist. Dominant gestalteten sie die Partie, ohne jedoch zunächst zu zwingenden Chancen zu kommen. Nach einem Pass von Deniz Bihr auf Stani Bergheim legte dieser ab auf Daniel Eisenbeiß. Dieser verzog knapp (.). Nach einer Ecke der Gäste klärte Patrick Faber auf der Linie (.), aus dem Spiel heraus aber kam wenig von den Gästen. Da auf der anderen Seite in der Folge Ähnliches passierte, ging diese Hälfte recht trist und folglich torlos zu Ende.

