Gaststubenkonzert: Max Giesinger soll in Heubach auftreten

„So eine Chance bekommen wir wohl nie wieder“, appelliert der Wirt der „Waldschenke“ auf dem Rosenstein an die Bevölkerung im Gmünder Raum. Denn nur wenn Stephan Metzger übers Wochenende noch so richtig viele Unterstützer beim Radio- 7 -„Voting“ bekommt, wird Max Giesinger in Heubach ein Gaststubenkonzert geben.

Das Gaststubenkonzert ist eine aktuelle Aktion des Radiosenders. Sieben Lokale haben es mit ihrer Bewerbung in die Finalrunde geschafft – darunter auch das beliebte Ausflugslokal hoch über der Stadt Heubach. Dass dort Musik gemacht wird, hat inzwischen Tradition – zum Beispiel bei der „Heubacher Hüttengaudi“ oder den Sommer über an zwölf Abenden beim „Mittwochsfest der Volksmusik“. Wie die Abstimmung funktioniert, wird in der Rems-​Zeitung am. Mai erklärt.

