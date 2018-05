Schwäbisch Gmünd | Freitag, 25. Mai 2018 Freitag, 25. Mai 2018

Gerda Fetzer wird 80

„Zusage fürs Museum wäre ihr schönstes Geschenk“ war der Artikel zu ihrem 70 . überschrieben. Das war dann zwar nicht zum Geburtstag der Fall, etwas später hat sich ihr Traum aber erfüllt. Und Gerda Fetzer, die an diesem Samstag 80 wird, erhielt für ihren Einsatz für das Gmünder Schulmuseum die Bürgermedaille.

Das Thema Schule treibt sie quasi schon das gesamte Leben um. Nach dem eigenen Schulabschluss studierte Fetzer an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd für das Lehramt an Grund– und Hauptschulen. Die Friedensschule auf dem Rehnenhof war dabei ihr letzter Einsatzort vor der Zurruhesetzung. Wie sie um das Schulmuseum gekämpft hat steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

